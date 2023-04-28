Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк: «Мы хотим сохранить Уэстбрука»

Теги Тайрон Лю Клипперс Лоуренс Фрэнк НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк заявил, что команда хотела бы продлить контракт с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком.

«Да, мы хотим сохранить Уэстбрука. Я должен отдать ему должное и отметить, что это отличный пример доверия и партнерства. Тайрон Лю, Пол Джордж и Кавай Ленард решительно выступали за переход Расса. Он приносит в команду большую энергию, поднимает дух.

Мы сели и обсудили это, с самим Рассом, с Тайроном, со мной. И мы очень довольны тем, на что способен Уэстбрук. Вы могли видеть все это на площадке», – сказал Фрэнк.

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах

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8 комментариев

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Sasha Kurtin
Ответ Dienamiks
ЛолЧто Спросите у всех его предыдущих команд на что он способен😁
На очень многое в хорошем плане. Если его не заставляют играть в баскетбол который он не любит, то он приносит пользу (даже кидая кирпичи он вполне себе отрабатывает в передачах/подборах/общее агрессии).
Единственная проблема была в ЛАЛ где у него был максимальный контракт и все хотели чтобы он на него играл, что не получалось.
Ксли Клипперс каким-либо образом ему выдадут контракт в районе 15-20 на 2-3 года, это будет вполне себе адекватно.
Другой вопрос в том что ему явно могут предложить больше/дольше контракт в другом месте
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ID89
Тайрона - сохранить, Кавая - сохранить, Полужоржа обязательно, и Уэстбрука тоже сохранить.
А что же тогда поменять, чтобы результат появился? Заявиться в лигу послабее?
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scorp19
Клипперс можно убирать со всех радаров претендентов на титул на следующие пару лет.
+6
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Данил Ильинский
Ответ Dienamiks
ЛолЧто Спросите у всех его предыдущих команд на что он способен😁
Он тащил Хьюстон, когда выбыл Харден, он вытащил мертвецкий Вашик в ПО и только в Лал у него не задалось, потому что они хотели от него то, что он никогда не делал
+2
0
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xamer 9
Ответ Dienamiks
ЛолЧто Спросите у всех его предыдущих команд на что он способен😁
На многое он способен, можно было убедиться в конце регулярки.
+1
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Алексей Ильин
На минималку если ток, пока полужорж и клешня лечатся, будет триплы мусорить по классике
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