Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк: «Мы хотим сохранить Уэстбрука»
Президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк заявил, что команда хотела бы продлить контракт с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком.
«Да, мы хотим сохранить Уэстбрука. Я должен отдать ему должное и отметить, что это отличный пример доверия и партнерства. Тайрон Лю, Пол Джордж и Кавай Ленард решительно выступали за переход Расса. Он приносит в команду большую энергию, поднимает дух.
Мы сели и обсудили это, с самим Рассом, с Тайроном, со мной. И мы очень довольны тем, на что способен Уэстбрук. Вы могли видеть все это на площадке», – сказал Фрэнк.
Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах
Единственная проблема была в ЛАЛ где у него был максимальный контракт и все хотели чтобы он на него играл, что не получалось.
Ксли Клипперс каким-либо образом ему выдадут контракт в районе 15-20 на 2-3 года, это будет вполне себе адекватно.
Другой вопрос в том что ему явно могут предложить больше/дольше контракт в другом месте
А что же тогда поменять, чтобы результат появился? Заявиться в лигу послабее?