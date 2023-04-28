Президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк заявил, что команда хотела бы продлить контракт с разыгрывающим .

«Да, мы хотим сохранить Уэстбрука. Я должен отдать ему должное и отметить, что это отличный пример доверия и партнерства. , Пол Джордж и Кавай Ленард решительно выступали за переход Расса. Он приносит в команду большую энергию, поднимает дух.

Мы сели и обсудили это, с самим Рассом, с Тайроном, со мной. И мы очень довольны тем, на что способен Уэстбрук. Вы могли видеть все это на площадке», – сказал Фрэнк.

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