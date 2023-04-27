Лоуренс Фрэнк: «Клипперс» должны начать чтить и уважать регулярный чемпионат»

Президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк заявил, что команда должна серьезнее относиться к регулярному чемпионату.

«Мы должны быть честными с собой и посмотреть на себя в зеркало. Мы должны снова начать чтить и уважать регулярный чемпионат.

Регулярный чемпионат имеет значение. Не то, чтобы наши парни не считали его важным. Но я думаю, что все мы, начиная со меня, можем прилагать больше усилий для победы в каждом матче», – сказал Фрэнк.

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