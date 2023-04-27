Лоуренс Фрэнк: «Клипперс» должны начать чтить и уважать регулярный чемпионат»

Теги Клипперс Лоуренс Фрэнк НБА НБА плей-офф Баскетбол

Президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк заявил, что команда должна серьезнее относиться к регулярному чемпионату.

«Мы должны быть честными с собой и посмотреть на себя в зеркало. Мы должны снова начать чтить и уважать регулярный чемпионат.

Регулярный чемпионат имеет значение. Не то, чтобы наши парни не считали его важным. Но я думаю, что все мы, начиная со меня, можем прилагать больше усилий для победы в каждом матче», – сказал Фрэнк.

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах

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1 комментарий

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711M
ну тогда кавай развалится уже на 20-й игре регулярки… нет, имхо клипперс-то все правильно делали в этом сезоне. просто тут уже пан или пропал. мениск кавая порвался во второй игре. а мог в пятой. а мог в десятой. не угадаешь никак, с травматами всегда лотерея, а травматами сейчас становятся все раньше, в том числе из-за нагрузок в школе и универе. нет, хз тут не прогадаешь никак: кто-то разваливается, а кто-то нет, вот и все
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