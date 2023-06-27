Расселл Уэстбрук, скорее всего, останется в «Клипперс»

Теги возможные переходы Клипперс Лоуренс Фрэнк НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Инсайдер НБА Ховард Бек в интервью GQ Sports заявил, что звездный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, скорее всего, останется в «Клипперс».

Уэстбрук перешел в «Клипперс» по ходу сезона-22/23. По окончании сезона он стал неограниченно свободным агентом.

Ранее президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк заявил, что клуб заинтересован в подписании нового контракта с Уэстбруком.

«Он проделал феноменальную работу во время своего пребывания в «Клипперс». Очевидно, что он провел карьеру уровня Зала славы и входит в Топ-75 всех времен. Мы хотим, чтобы Расс остался, но также уважаем тот факт, что он свободный агент и имеет право выбора. Надеемся, что нам удастся оставить его в «Клипперс», – сказал Фрэнк.

Уэстбрук побил 50-летний рекорд и стал MVP – в 2017-м. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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9 комментариев

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Bunyod Turgunov
Если два инвалида были здорово то спокойно прошли бы Финикс
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Ivan Kuzmenyuk
Можете смеяться, но кажется лучшим решением продлить Расти на длинный контракт. Хуже уже не будет, а если с него спадёт напряжение, то он может и снова заиграть.
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Notionalist Notionalist
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Можете смеяться, но кажется лучшим решением продлить Расти на длинный контракт. Хуже уже не будет, а если с него спадёт напряжение, то он может и снова заиграть.
У Кліпперс на Уэстбрука не прав Бёрда, они ему даже полный мидлевел предложить не смогут. Ну и за 8 млн в год Уэстбрук нормальный актив для Клипперс
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Канат Майданов
Ответ Notionalist Notionalist
У Кліпперс на Уэстбрука не прав Бёрда, они ему даже полный мидлевел предложить не смогут. Ну и за 8 млн в год Уэстбрук нормальный актив для Клипперс
Будет зависит от желания Уэстбрука, он вроде не хочет уезжать из родного города. Условные Чикаго могут спокойно 30-40 млн на 2 года предложить
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Evgeniy 72
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Можете смеяться, но кажется лучшим решением продлить Расти на длинный контракт. Хуже уже не будет, а если с него спадёт напряжение, то он может и снова заиграть.
Я вообще многие игры смотрю только из за Рассела и Ирвинга. Смотрел Вашик с Рассом, и ни одной игры без него. Оклахому смотрю и после ухода Расса, но тут больше повлиял Alexander 92, ему отдельная благодарность. Смотреть интересно, про судейство вообще можно отчёты делать, не любят Оклу серые, впрочем и Финикс не любили.
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