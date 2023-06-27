Расселл Уэстбрук, скорее всего, останется в «Клипперс»

Инсайдер НБА Ховард Бек в интервью GQ Sports заявил, что звездный разыгрывающий , скорее всего, останется в « ».

Уэстбрук перешел в «Клипперс» по ходу сезона-22/23. По окончании сезона он стал неограниченно свободным агентом.

Ранее президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк заявил, что клуб заинтересован в подписании нового контракта с Уэстбруком.

«Он проделал феноменальную работу во время своего пребывания в «Клипперс». Очевидно, что он провел карьеру уровня Зала славы и входит в Топ-75 всех времен. Мы хотим, чтобы Расс остался, но также уважаем тот факт, что он свободный агент и имеет право выбора. Надеемся, что нам удастся оставить его в «Клипперс», – сказал Фрэнк.

Уэстбрук побил 50-летний рекорд и стал MVP – в 2017-м. Видимо, самым недостойным MVP в истории