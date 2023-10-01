Дэмиан Лиллард прилетел в Милуоки

Разыгрывающий «Бакс» приехал в после крупного обмена с участием трех команд.

Лилларда на входе в арену встретила толпа болельщиков; защитник раздал автографы, презентовал свою майку и сделал несколько разминочных бросков на тренировочной площадке организации.

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