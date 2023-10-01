Дэмиан Лиллард прилетел в Милуоки

Теги Милуоки НБА видео болельщики Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Бакс» Дэмиан Лиллард приехал в Милуоки после крупного обмена с участием трех команд.

Лилларда на входе в арену встретила толпа болельщиков; защитник раздал автографы, презентовал свою майку и сделал несколько разминочных бросков на тренировочной площадке организации.

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1 комментарий

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Swhat
Таки прилетел
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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