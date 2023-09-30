Бывший игрок НБА Гилберт Аренас во время записи подкаста рассказал о недавней переписке с разыгрывающим .

Аренас поинтересовался, что Лиллард думает по поводу обмена в « », который состоялся на этой неделе.

«Он написал следующее. «Я рад. Верю, что теперь наконец-то станет явным тот момент, что я один из тех парней с самого топа. Меня дискредитировали на протяжении лет, не осознавая, что я даже близко не был в тех же условиях, что и все остальные», – рассказал Аренас.

Лиллард всю карьеру в НБА отыграл за «Блэйзерс». Лучшим достижением был выход в финал Запада в 2019 году.

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