«Сан-Антонио» отчислил Рэйкуана Грэя и Сета Милнера

« » объявил об отчислении из команды атакующего защитника Сета Милнера (23 года, 198 см) и тяжелого форварда Рэйкуана Грэя (24 года, 203 см), сообщает журналист Spotrac Кит Смит.

Миллнер в этом году выпустился из университета. В сезоне-2022/23 за «Толедо Рокетс» его показатели составили 16,1 очка и 5,9 подбора при 49,6% с игры и 42% из-за дуги.

Грэй выступал в G-лиге за «Лонг-Айленд» и приносил своей команде в среднем 15,4 очка и 7,6 подбора при 57,8% реализации с игры.

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