«Сперс» выкупят контракт Реджи Буллока

« » и легкий форвард (32 года, 198 см) договорились о выкупе контракта, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Буллок выйдет на рынок свободных агентов. Ожидается, что форварда подпишет одна из команд, претендующих на чемпионство.

В прошлом сезоне Буллок провел 78 матчей за «Даллас», набирая в среднем 7,2 очка, 3,6 подбора и 1,4 передачи. В июле форвард перешел в «Сан-Антонио» в результате трехстороннего обмена с участием «Бостона».

Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья