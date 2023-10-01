«Сперс» выкупят контракт Реджи Буллока

Теги переходы возможные переходы Сан-Антонио НБА Реджи Буллок Баскетбол

«Сан-Антонио» и легкий форвард Реджи Буллок (32 года, 198 см) договорились о выкупе контракта, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Буллок выйдет на рынок свободных агентов. Ожидается, что форварда подпишет одна из команд, претендующих на чемпионство.

В прошлом сезоне Буллок провел 78 матчей за «Даллас», набирая в среднем 7,2 очка, 3,6 подбора и 1,4 передачи. В июле форвард перешел в «Сан-Антонио» в результате трехстороннего обмена с участием «Бостона».

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1 комментарий

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dafaka13
Милуоки на низком старте?
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