«Селтикс» все еще интересуются Дрю Холидэем
«Бостон» продолжает предпринимать попытки заполучить у «Портленда» опытного разыгрывающего Дрю Холидэя, сообщает журналист The Boston Globe Адам Химмельсбах.
Стороны далеки от соглашения.
По информации СМИ, на Холидэя также претендуют «Лейкерс», «Майами», «Филадельфия», «Клипперс» и «Чикаго».
У Холидэя остался гарантированный год по контракту (36,8 млн) с опцией на 39,4 млн долларов в сезоне-2024/25.
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