«Селтикс» все еще интересуются Дрю Холидэем

« » продолжает предпринимать попытки заполучить у « » опытного разыгрывающего , сообщает журналист The Boston Globe Адам Химмельсбах.

Стороны далеки от соглашения.

По информации СМИ, на Холидэя также претендуют «Лейкерс», «Майами», «Филадельфия», «Клипперс» и «Чикаго».

У Холидэя остался гарантированный год по контракту (36,8 млн) с опцией на 39,4 млн долларов в сезоне-2024/25.

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