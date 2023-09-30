«Селтикс» все еще интересуются Дрю Холидэем

Теги возможные переходы Бостон Портленд НБА Дрю Холидэй Баскетбол

«Бостон» продолжает предпринимать попытки заполучить у «Портленда» опытного разыгрывающего Дрю Холидэя, сообщает журналист The Boston Globe Адам Химмельсбах.

Стороны далеки от соглашения.

По информации СМИ, на Холидэя также претендуют «Лейкерс», «Майами», «Филадельфия», «Клипперс» и «Чикаго».

У Холидэя остался гарантированный год по контракту (36,8 млн) с опцией на 39,4 млн долларов в сезоне-2024/25.

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5 комментариев

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Tony.B.
Два дня прошло, ребята! ВСЕ ЕЩЕ 😂
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Korban Cobain
Зачем отдавали Смарта если опять берете Смарта😕.. когда нужен вообще поинт-гард
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Павел Вовченко
Было бы интересно на это посмотреть. Правда где возьмут денег столько...
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banderos
Джру просто обязан оказаться в Чикаго
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Catch22
как я писал в новости при обмене, Джру не задержится в Портланд, Портланд будет перестраиваться и не будет строить команду вокруг Джру. Холидеем заинтересуются команды-системы типа Хит, ГСВ, Селтикс +76ерс.
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