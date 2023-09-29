Зак Лоу: «Майами» пока проявляет ограниченный интерес к Джеймсу Хардену в качестве утешительного приза после Лилларда»
Инсайдер ESPN Зак Лоу поделился информацией, что «Майами» не нацелен на приобретение разыгрывающего Джеймса Хардена после неудачи с Дэмианом Лиллардом.
«Майами» пока проявляет ограниченный интерес к Джеймсу Хардену в качестве утешительного приза после Лилларда, но что насчет Холид
я?
Как отмечает Брайан Уиндхорст, у Холидэя и «Блэйзерс» есть целый ряд вариантов обмена: в том числе в «Майами», «Филадельфию», «Клипперс» и другие команды», – пишет Лоу.
Журналист также отметил «Нью-Йорк» и «Индиану» в качестве «двух малоизвестных команд», которые «проявляют, по крайней мере, некоторый интерес» к чемпиону НБА-2021.
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