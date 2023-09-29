Цена на Дрю Холидэя начинается с двух пиков первого раунда, но некоторые команды готовы отдать и больше активов

Теги Портленд НБА Дрю Холидэй Баскетбол

Обозреватель «Бостона» из The Athletic Джаред Уэйс рассказал о цене, которую просит «Портленд» за разыгрывающего Дрю Холидэя.

Журналист пишет, что цена за Холидэя начинается с двух пиков первого раунда, однако у нескольких команд «есть желание и возможность» дать даже больше.

У защитника остался гарантированный год по контракту (36,8 млн) с опцией на 39,4 млн долларов в сезоне-2024/25.

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5 комментариев

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artem-lstik@mail.ru
если портленд выручат за него больше пары пиков, то общая сделка по лилларду будет лютым вином
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Artur Prokopchuk
Надеюсь Дрю попадет в достойную команду, он этого заслуживает. Один из лучших защитников Лиги и при этом постоянно его недооценивают. И вне площадки говорят, что он отличный парень.
Вот такие люди и должны олицетворять Лигу, а не всякие мамкины гэнстеры, типо Моранта
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Ryan T.
Ответ Nightyork97
2 пика если уже получат, то Кронину можно ставить памятник. Самый сок в сделке это поздние свапы Милуоки. Интересно Райли позвонит в офис?
Позвонит со словами: "Вот у нас тут есть Робинсон..... Ало...Ало"
...телефонные гудки
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Nightyork97
2 пика если уже получат, то Кронину можно ставить памятник. Самый сок в сделке это поздние свапы Милуоки. Интересно Райли позвонит в офис?
+1
-1
0
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bear7904
Ответ Artur Prokopchuk
Надеюсь Дрю попадет в достойную команду, он этого заслуживает. Один из лучших защитников Лиги и при этом постоянно его недооценивают. И вне площадки говорят, что он отличный парень. Вот такие люди и должны олицетворять Лигу, а не всякие мамкины гэнстеры, типо Моранта
Домой в Филу вангую
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