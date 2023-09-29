Цена на Дрю Холидэя начинается с двух пиков первого раунда, но некоторые команды готовы отдать и больше активов
Обозреватель «Бостона» из The Athletic Джаред Уэйс рассказал о цене, которую просит «Портленд» за разыгрывающего Дрю Холидэя.
Журналист пишет, что цена за Холидэя начинается с двух пиков первого раунда, однако у нескольких команд «есть желание и возможность» дать даже больше.
У защитника остался гарантированный год по контракту (36,8 млн) с опцией на 39,4 млн долларов в сезоне-2024/25.
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