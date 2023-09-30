Станислав Еремин: «Мне очень симпатична работа в МБА Василия Карасева»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин оценил перспективы МБА и «Нижнего Новгорода» в новом сезоне Лиги ВТБ.

«Могу сказать, что мне очень симпатична работа в МБА Василия Карасева. Он относится к тренерам, которые чувствуют игру, а не догматично придерживаются системы. Но в этом сезоне им придется гораздо сложнее. Во-первых, к ним будут относиться серьезней, они будут восприниматься как серьезный раздражитель. Во-вторых, с большими амбициями вошли новички. И «Руна», и «Уралмаш», судя по комплектованию, по результатам в предсезонных матчах, рассчитывают, минимум, на попадание в плей-офф. И это я еще не молчу про саратовский «Автодор» и «Самару», которые прилагают большие усилия, чтобы выступить лучше, чем в прошлом году.

Хотя фавориты останутся прежними. Есть, правда, «Нижний Новгород», который умеет держать удар. Посмотрите, нижегородцы по ходу матча могут уступать, но они всегда держат свой рисунок и очень много матчей вытаскивают за счет этого. Мне кажется, «Нижний» может вклиниться в разборки фаворитов, а вот остальные команды будут ставить задачу выхода в плей-офф», – заявил Еремин.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!