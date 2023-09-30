Василий Карасев: «На Суперкубке мы сыграли неплохой матч против ЦСКА, но субботняя игра будет другой»

Теги ЦСКА Василий Карасев Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

«Цели предсезонной подготовки мы достигли, провели встречи с очень серьезными соперниками, в том числе с командами уровня Евролиги. У нас есть проблемы с травмированными, поэтому не удалось проверить весь состав, но если брать глобально, то выполнили ту программу, которую планировали. На Суперкубке мы сыграли очень неплохой матч против ЦСКА, где все решилось в овертайме. Субботняя игра будет абсолютно другой, главное – какие выводы мы сделали после встречи недельной давности. Тогда мы забили с очень хорошим процентом дальние броски, но в то же время смазали много моментов из-под кольца и отдали подбор», – рассказал Карасев.

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