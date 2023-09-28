Хосе Альварадо и Лэрри Нэнс-младший вернутся на паркет через 2-3 недели
Разыгрывающий Хосе Альварадо и центровой Лэрри Нэнс-младший вернутся к баскетбольной активности в течение 2-3 недель, объявил «Новый Орлеан».
Альварадо получил растяжение голеностопа правой ноги во время тренировки в межсезонье, у Нэнса проблемы с левым голеностопом.
Ожидается, что оба басктеболиста успеют восстановиться к началу регулярного чемпионата.
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