Хосе Альварадо и Лэрри Нэнс-младший вернутся на паркет через 2-3 недели

Разыгрывающий Хосе Альварадо и центровой вернутся к баскетбольной активности в течение 2-3 недель, объявил « ».

Альварадо получил растяжение голеностопа правой ноги во время тренировки в межсезонье, у Нэнса проблемы с левым голеностопом.

Ожидается, что оба басктеболиста успеют восстановиться к началу регулярного чемпионата.

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