«Уорриорз» заключили двусторонний контракт с Джеромом Робинсоном

Защитник Джером Робинсон (26 лет, 193 см) заключил двустороннее соглашение с « » и примет участие в тренировочном лагере команды.

Об этом информирует пресс-служба организации.

Робинсон, выбранный «Клипперс» под 13-м номером драфта-2018, последние два года провел в G-лиге, выступая за «Санта-Крус».

В прошлом сезоне его показатели составили 14,8 очка, 4,9 передачи и 4,3 подбора при 46,3% с игры и 36,5% из-за дуги.

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