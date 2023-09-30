« » обозначил компенсацию, которую рассчитывает получить в случае обмена основного центрового .

«Никс» просят за Робинсона несколько пиков первого раунда.

В минувшем сезоне НБА 25-летний бигмен набирал 7,4 очка, 9,4 подбора и 1,8 блок-шота в среднем за игру.

Документалка о лучшем снайпере в истории НБА – промах. «Стеф Карри: Недооцененный» звучит неубедительно

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?