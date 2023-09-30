«Нью-Йорк» просит за Митчелла Робинсона несколько пиков первого раунда
«Нью-Йорк» обозначил компенсацию, которую рассчитывает получить в случае обмена основного центрового Митчелла Робинсона.
«Никс» просят за Робинсона несколько пиков первого раунда.
В минувшем сезоне НБА 25-летний бигмен набирал 7,4 очка, 9,4 подбора и 1,8 блок-шота в среднем за игру.
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Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?
74.2% в сезоне 2019-20.
Великий снайпер. До него рекорд принадлежал другой легенде, Уилт Чемберлен с 72.7% в 1973 году.
А потому Робинсона за дёшево не отдадут: минимум Дэвис плюс остатки Хардена, не считая нескольких пиков в топ-10. На меньшее и не надейтесь :)
реально только 3-4 командам он может быть интересен как стартовый центр (Далласу, Финиксу, где травмат Нуркич, Лейкерс, если не хотят Дэвиса центром использовать, а кому ещё?), у остальных уже стартовые центры примерно такого же уровня или выше, а платить 2 пика первого раунда за бэкапа вообще нонсенс