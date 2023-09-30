«Нью-Йорк» просит за Митчелла Робинсона несколько пиков первого раунда

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Митчелл Робинсон Баскетбол

«Нью-Йорк» обозначил компенсацию, которую рассчитывает получить в случае обмена основного центрового Митчелла Робинсона.

«Никс» просят за Робинсона несколько пиков первого раунда.

В минувшем сезоне НБА 25-летний бигмен набирал 7,4 очка, 9,4 подбора и 1,8 блок-шота в среднем за игру.

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7 комментариев

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xj62jj4qtm
Просят вряд ли, скорее умоляют)
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xj62jj4qtm
😂😂
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AnTikVar
Пусть меняют один в один на Гобера🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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depressive_monk
Можно просто подписать Дуайта и получить те же функции за минималку и без доплаты пиками.
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Air Rodman
Митчелл Робинсон легенда. Именно ему принадлежит рекорд: самый высокий процент попаданий с игры за один сезон:

74.2% в сезоне 2019-20.

Великий снайпер. До него рекорд принадлежал другой легенде, Уилт Чемберлен с 72.7% в 1973 году.

А потому Робинсона за дёшево не отдадут: минимум Дэвис плюс остатки Хардена, не считая нескольких пиков в топ-10. На меньшее и не надейтесь :)
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mephist13
Ответ Stephan Carrypenko
Он конечно неплох и потенциально зайдёт в хорошо в любой ростер, но два пика 1 раунда, это такое...
таких неплохих ещё минимум человек 20 есть в НБА
реально только 3-4 командам он может быть интересен как стартовый центр (Далласу, Финиксу, где травмат Нуркич, Лейкерс, если не хотят Дэвиса центром использовать, а кому ещё?), у остальных уже стартовые центры примерно такого же уровня или выше, а платить 2 пика первого раунда за бэкапа вообще нонсенс
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