«Нью-Йорк» подписал Райана Арчидиаконо
«Никс» заключили контракт с разыгрывающим Райаном Арчидиаконо (29 лет, 190 см), сообщает пресс-служба клуба.
Условия соглашения не разглашаются.
Защитник принял участие в 20 матчах прошедшего сезона – 11 из них за «Нью-Йорк», 9 – за «Портленд».
Арчидиаконо также выступал за «Никс» в сезоне-2021/22.
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