«Нью-Йорк» подписал Райана Арчидиаконо

«Никс» заключили контракт с разыгрывающим (29 лет, 190 см), сообщает пресс-служба клуба.

Условия соглашения не разглашаются.

Защитник принял участие в 20 матчах прошедшего сезона – 11 из них за « », 9 – за «Портленд».

Арчидиаконо также выступал за «Никс» в сезоне-2021/22.

«В детстве я надирал ему задницу, но те времена уже прошли». Братья Вагнеры – пример расчетливой немецкой семейственности

А вы видели растяжку Вембаньямы? Это же йог из «Уличного бойца»

Перемен! «Детройт»