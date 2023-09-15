«Нью-Йорк» подписал Райана Арчидиаконо

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Райан Арчидиаконо Баскетбол

«Никс» заключили контракт с разыгрывающим Райаном Арчидиаконо (29 лет, 190 см), сообщает пресс-служба клуба.

Условия соглашения не разглашаются.

Защитник принял участие в 20 матчах прошедшего сезона – 11 из них за «Нью-Йорк», 9 – за «Портленд».

Арчидиаконо также выступал за «Никс» в сезоне-2021/22.

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2 комментария

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rabindradat
Нью-Йорку недоставало шустрого итальянского ганстера, в пару к французскому мушкетёру Фурнье
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andyon
Шо, опять?
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