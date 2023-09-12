«Никс» не ведут переговоры о продлении контракта с Иммануэлом Куикли

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Иммануэл Куикли Баскетбол

Между руководством «Нью-Йорка» и атакующим защитником Иммануэлом Куикли (24 года, 191 см) пока нет серьезных переговоров о продлении контракта, сообщает Heavy со ссылкой на источник из лиги.

Ожидается, что стороны начнут всерьез обсуждать новую сделку не раньше октября.

«Никаких существенных разговоров пока нет. У них есть еще месяц или около того, но в данном случае этого времени вполне достаточно», – приводятся слова источника.

Куикли имеет право на продление контракта новичка. Срок достижения соглашения истекает 24 октября – за день до начала регулярного чемпионата.

Главные транжиры межсезонья уничтожили команду, строившуюся 2 года. Зачем?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий