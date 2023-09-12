«Никс» не ведут переговоры о продлении контракта с Иммануэлом Куикли

Между руководством « » и атакующим защитником (24 года, 191 см) пока нет серьезных переговоров о продлении контракта, сообщает Heavy со ссылкой на источник из лиги.

Ожидается, что стороны начнут всерьез обсуждать новую сделку не раньше октября.

«Никаких существенных разговоров пока нет. У них есть еще месяц или около того, но в данном случае этого времени вполне достаточно», – приводятся слова источника.

Куикли имеет право на продление контракта новичка. Срок достижения соглашения истекает 24 октября – за день до начала регулярного чемпионата.

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