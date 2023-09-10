Ожидается, что Алекс Лень и Джавейл Макги попадут в окончательный состав «Сакраменто» в качестве запасных центровых

Теги Сакраменто НБА Джавейл Макги Алексей Лень Домантас Сабонис Нерленс Ноэл Скал Лабиссьер Неэмиаш Кета Баскетбол

«Большие» Алекс Лень и Джавейл Макги, скорее всего, станут запасными центровыми «Сакраменто» в предстоящем сезоне, сообщает обозреватель команды Джеймс Хэм.

У «Сакраменто» на данный момент имеются контракты с шестью центровыми: с Ленем, Макги, а также Домантасом Сабонисом, Нерленсом Ноэлом, Неэмиашем Кетой и Скалом Лабиссьером.

Ожидается, что Лабиссьер будет выступать в G-лиге. Контракт с Ноэлем гарантирован лишь на 300 000 долларов, которые вырастут до 600 000, если он получит место в составе к первому матчу сезона.

«Кингз» недавно продлили Кету на 2-летний контракт на общую сумму 4,2 миллиона долларов, но сделка включает только 250 000 долларов гарантированных денег в первый год без каких-либо гарантий на второй сезон.

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1 комментарий

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Ностальгическое Дерьмо
Алекс Лень и Леха Труд
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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