Шарунас Ясикявичюс проведет месяц на стажировке в «Сакраменто»

присоединится к тренерскому штабу « » для подготовки команды к началу регулярного сезона, сообщает литовский сайт 15min.

Ясикявичюс, который уже прилетел в США, проведет месяц с «Кингз» в формате стажировки.

Литовский специалист в данный момент является свободным агентом. Он покинул «Барселону» по окончании сезона-2022/23, несмотря на сухую победу над «Реалом» в финальной серии чемпионата Испании.

Ясикявичюс был готов пойти на серьезное понижение зарплаты, однако руководство «Барсы» приняло решение назначить на его должность Рожера Гримау.

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