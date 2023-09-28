Шарунас Ясикявичюс проведет месяц на стажировке в «Сакраменто»
Шарунас Ясикявичюс присоединится к тренерскому штабу «Сакраменто» для подготовки команды к началу регулярного сезона, сообщает литовский сайт 15min.
Ясикявичюс, который уже прилетел в США, проведет месяц с «Кингз» в формате стажировки.
Литовский специалист в данный момент является свободным агентом. Он покинул «Барселону» по окончании сезона-2022/23, несмотря на сухую победу над «Реалом» в финальной серии чемпионата Испании.
Ясикявичюс был готов пойти на серьезное понижение зарплаты, однако руководство «Барсы» приняло решение назначить на его должность Рожера Гримау.
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