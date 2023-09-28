«Бакс» не стали спрашивать согласия Янниса по обмену Лилларда, чтобы ему не пришлось брать на себя ответственность за уход Холидэя

Теги Милуоки Портленд НБА Дрю Холидэй Яннис Адетокумбо Джон Хорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски в эфире NBA Today поделился информацией, что генеральный менеджер «Милуоки» Джон Хорст не стал уведомлять 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо о возможной сделке по обмену Дэмиана Лилларда.

Журналист отмечает, что Хорст не стал спрашивать согласия Адетокумбо на проведение обмена с участием Дрю Холидэя, поскольку не хотел, чтобы это решение было на его совести.

Холидэй провел в «Милуоки» три сезона. Вместе они стали чемпионами в 2021 году, обыграв «Финикс» в серии из шести встреч.

Воджнаровски также добавляет, что «Портленд», как ожидается, получит за разыгрывающего несколько драфт-пиков и молодого игрока на контракте новичка.

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2 комментария

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udod
контракт новичка уравновесит 37 млн Холидэя?
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DeX
Грамотный ход от владельца
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