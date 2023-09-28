«Бакс» не стали спрашивать согласия Янниса по обмену Лилларда, чтобы ему не пришлось брать на себя ответственность за уход Холидэя
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски в эфире NBA Today поделился информацией, что генеральный менеджер «Милуоки» Джон Хорст не стал уведомлять 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо о возможной сделке по обмену Дэмиана Лилларда.
Журналист отмечает, что Хорст не стал спрашивать согласия Адетокумбо на проведение обмена с участием Дрю Холидэя, поскольку не хотел, чтобы это решение было на его совести.
Холидэй провел в «Милуоки» три сезона. Вместе они стали чемпионами в 2021 году, обыграв «Финикс» в серии из шести встреч.
Воджнаровски также добавляет, что «Портленд», как ожидается, получит за разыгрывающего несколько драфт-пиков и молодого игрока на контракте новичка.
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