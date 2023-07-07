Трей Мерфи: «Люди должны понять, что Зайон еще ребенок. И как любому подростку, ему еще предстоит повзрослеть»

Легкий форвард «Нового Орлеана» встал на защиту 2-кратного участника Матча всех звезд .

«Люди должны понять, что Зайон еще ребенок. Он младше меня (на 18 дней – прим.). Зайон в лиге уже пять лет, но он все еще ребенок, поэтому ему предстоит пройти через все эти трудности. И у него будут моменты, когда ему нужно будет, знаете ли, повзрослеть, как любому другому ребенку или подростку. Вы также должны понимать, что он находится в центре внимания с 16 лет.

Трудно оставаться в центре внимания так долго и не совершать ошибок. Конечно же, есть ошибки, которых можно избежать, но в конце концов все мы люди, так что вы должны быть с ним немного помягче», – сказал Мерфи в эфире подкаста Road Trippin’.

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