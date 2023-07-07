Трей Мерфи: «Люди должны понять, что Зайон еще ребенок. И как любому подростку, ему еще предстоит повзрослеть»

Теги Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Трей Мерфи Баскетбол

Легкий форвард «Нового Орлеана» Трей Мерфи встал на защиту 2-кратного участника Матча всех звезд Зайона Уильямсона.

«Люди должны понять, что Зайон еще ребенок. Он младше меня (на 18 дней – прим.). Зайон в лиге уже пять лет, но он все еще ребенок, поэтому ему предстоит пройти через все эти трудности. И у него будут моменты, когда ему нужно будет, знаете ли, повзрослеть, как любому другому ребенку или подростку. Вы также должны понимать, что он находится в центре внимания с 16 лет.

Трудно оставаться в центре внимания так долго и не совершать ошибок. Конечно же, есть ошибки, которых можно избежать, но в конце концов все мы люди, так что вы должны быть с ним немного помягче», – сказал Мерфи в эфире подкаста Road Trippin’.

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6 комментариев

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boller_73
И вообще это не он толстый, а вокруг все худые. Людям предстоит ещё ожиреть, чтобы начать понимать его
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МЗ
Будущая звезда НОП. Топовый парень по физухе, защитные инстинкты тоже. Вообще молодые в Пеликанс на ура. Через пару лет будут в топе лиги.
+1
-1
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SopTecret
ну, тогда надо платить зарплату его родителям, а ему пусть чисто на карманные расходы выдают, пока не повзрослеет
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Tim Timson
5 лет в лиге..?)) да харош.. я аж испугался
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Сергей Орлов
Ответ boller_73
И вообще это не он толстый, а вокруг все худые. Людям предстоит ещё ожиреть, чтобы начать понимать его
Неплохо)
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