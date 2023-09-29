Продливший этим летом контракт с «Лейкерс» в межсезонье много тренировался вместе с лидером команды Леброном Леброном.

Об этом рассказал генеральный менеджер «озерников» .

«Случившееся с Руи после перехода к нам было для него своего рода личным возрождением. Он ожил как игрок, а в это межсезонье еще и проделал невероятную работу.

Большую часть времени он тренировался с Леброном. И мы видели, что он играл с чрезвычайно высоким уровнем уверенности и веры в себя. Его атлетизм и мощь сейчас находятся на другом уровне», – заявил Пелинка.

В 34 матчах за « » 25-летний Хатимура набирал 9,7 очка и 4,6 подбора в среднем за игру.

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