«Атлетизм и мощь на другом уровне». Руи Хатимура в межсезонье часто тренировался вместе с Леброном

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Роб Пелинка Руи Хатимура Баскетбол

Продливший этим летом контракт с «Лейкерс» Руи Хатимура в межсезонье много тренировался вместе с лидером команды Леброном Леброном.

Об этом рассказал генеральный менеджер «озерников» Роб Пелинка.

«Случившееся с Руи после перехода к нам было для него своего рода личным возрождением. Он ожил как игрок, а в это межсезонье еще и проделал невероятную работу.

Большую часть времени он тренировался с Леброном. И мы видели, что он играл с чрезвычайно высоким уровнем уверенности и веры в себя. Его атлетизм и мощь сейчас находятся на другом уровне», – заявил Пелинка.

В 34 матчах за «Лейкерс» 25-летний Хатимура набирал 9,7 очка и 4,6 подбора в среднем за игру.

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2 комментария

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МЗ
в ПО был крайне хорош!
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Ed Monix
Будто второй Леброн в команде. Критиковали человека, критиковали, а в Лейкерс он проявил себя превосходно.
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