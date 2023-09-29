«Атлетизм и мощь на другом уровне». Руи Хатимура в межсезонье часто тренировался вместе с Леброном
Продливший этим летом контракт с «Лейкерс» Руи Хатимура в межсезонье много тренировался вместе с лидером команды Леброном Леброном.
Об этом рассказал генеральный менеджер «озерников» Роб Пелинка.
«Случившееся с Руи после перехода к нам было для него своего рода личным возрождением. Он ожил как игрок, а в это межсезонье еще и проделал невероятную работу.
Большую часть времени он тренировался с Леброном. И мы видели, что он играл с чрезвычайно высоким уровнем уверенности и веры в себя. Его атлетизм и мощь сейчас находятся на другом уровне», – заявил Пелинка.
В 34 матчах за «Лейкерс» 25-летний Хатимура набирал 9,7 очка и 4,6 подбора в среднем за игру.
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