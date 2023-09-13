Лука Вильдоса получил травму и не поможет «Панатинаикосу» в товарищеском турнире

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Лука Вильдоса Баскетбол

Разыгрывающий Лука Вильдоса получил травму голеностопа на тренировке и не поможет «Панатинаикосу» в товарищеском турнире, который состоится на этой неделе.

Аргентинский баскетболист получил растяжение связок правого голеностопного сустава. МРТ-обследование показало, что повреждение не носит серьезного характера.

Вильдоса перешел в «Пао» в межсезонье-2023 из «Црвены Звезды».

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