Александер Бальцеровски избежал серьезной травмы после жесткого падения в матче с Боснией и Герцеговиной

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции сборная Польши Александер Бальцеровски Баскетбол

Центровой сборной Польши Александер Бальцеровски досрочно завершил матч против команды Боснии и Герцеговины из-за жесткого падения на последней минуте встречи.

После игры баскетболист «Панатинаикоса» сообщил, что избежал серьезной травмы.

«К счастью, все нормально. Ничего серьезного, просто жесткий удар», – рассказал Бальцеровски.

Поляк пытался забить сверху с навеса Матеуша Понитки, но центровой боснийцев Юсуф Нуркич помешал броску при помощи фола. Бальцеровски упал на руку, после чего пару минут пролежал на паркете. Позже игрок самостоятельно дошел до скамейки запасных, но не смог продолжить игру.

Польша обыграла Боснию и Герцеговину (76:72) в финальном матче предварительного раунда квалификации к Олимпиаде-2024.

Бальцеровски завершил встречу с 14 очками, 7 подборами и 3 передачами.

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