Александер Бальцеровски избежал серьезной травмы после жесткого падения в матче с Боснией и Герцеговиной

Центровой сборной Польши Александер Бальцеровски досрочно завершил матч против команды Боснии и Герцеговины из-за жесткого падения на последней минуте встречи.

После игры баскетболист « » сообщил, что избежал серьезной травмы.

«К счастью, все нормально. Ничего серьезного, просто жесткий удар», – рассказал Бальцеровски.

Поляк пытался забить сверху с навеса Матеуша Понитки, но центровой боснийцев Юсуф Нуркич помешал броску при помощи фола. Бальцеровски упал на руку, после чего пару минут пролежал на паркете. Позже игрок самостоятельно дошел до скамейки запасных, но не смог продолжить игру.

Польша обыграла Боснию и Герцеговину (76:72) в финальном матче предварительного раунда квалификации к Олимпиаде-2024.

Бальцеровски завершил встречу с 14 очками, 7 подборами и 3 передачами.

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»