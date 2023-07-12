Яннис Папапетру вернулся в «Панатинаикос», контракт на 2 года

« » официально объявил о подписании двухлетнего контракта с легким форвардом (29 лет, 206 см).

Папапетру вернулся в греческий клуб, проведя один сезон за сербский «Партизан».

По информации SDNA, «Пао» предлагал игроку двухлетний контракт на сумму около 1,5 миллиона евро.

Несколько дней назад Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос выложил пост, в котором Папапетру предстал в майке «зеленых» вместе с Матиасом Лессором, Костасом Адетокумбо, Лукой Вильдосой, Костасом Слукасом, Джерианом Грантом, Диносом Митоглу и Димитриосом Мораитисом.

«8 есть, осталось 4», – написал Яннакопулос.

Папапетру уже выступал за «Пао» с 2018 по 2022 год.

Прошлый сезон форвард провел в составе « ». Он набирал 6,5 очка в среднем за 18,6 минуты на паркете в Адриатической лиге.

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