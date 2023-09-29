«Даллас» перед визитом в Мадрид выложил видео с Лукой Модричем. Игрок «Реала» исполнил несколько бросков и бросил вызов Дончичу
«Даллас» перед визитом в Мадрид выложил видео с известным футболистом Лукой Модричем.
Хорватский полузащитник «Реала» забросил несколько мячей и в шутку бросил вызов словенскому лидеру «Мэверикс» Луке Дончичу.
«Даллас» проведет выездной предсезонный матч с «Реалом» 10 октября.
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