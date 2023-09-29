«Даллас» перед визитом в Мадрид выложил видео с Лукой Модричем. Игрок «Реала» исполнил несколько бросков и бросил вызов Дончичу

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«Даллас» перед визитом в Мадрид выложил видео с известным футболистом Лукой Модричем.

Хорватский полузащитник «Реала» забросил несколько мячей и в шутку бросил вызов словенскому лидеру «Мэверикс» Луке Дончичу.

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2 комментария

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jabbar
Крас-савчик!
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Aleksey001
Перспективный молодой игрок, Лейкерс стоит присмотреться, когда Леброн закончит 🙂
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