«Даллас» перед визитом в Мадрид выложил видео с известным футболистом .

Хорватский полузащитник « » забросил несколько мячей и в шутку бросил вызов словенскому лидеру «Мэверикс» .

« » проведет выездной предсезонный матч с «Реалом» 10 октября.

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