Флорентино Перес оговорился, перепутав Луку Модрича с Лукой Дончичем

Теги Карим Бензема Даллас Реал Мадрид Реал НБА видео Лука Модрич Флорентино Перес Лука Дончич Баскетбол

Президент «Реала» Флорентино Перес забавно оговорился во время прощальной церемонии, посвященной уходу из клуба легендарного футболиста Карима Бензема.

«Карим со своими партнерами – Начо, Лукой Донч... Модричем», – сказал Перес, рассмеявшись.

Перес перепутал хорватского футболиста Луку Модрича со словенской звездой «Далласа» Лукой Дончичем, который до отъезда в НБА также выступал за «Реал».

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями

«Это дилетантский взгляд». Эрик Споэльстра такой скрытный, что нагрубил журналистке

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
notfromrashka
Перес походу хайлайты сезона смотрел перед выступлением 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий