Флорентино Перес оговорился, перепутав Луку Модрича с Лукой Дончичем

Президент « » Флорентино Перес забавно оговорился во время прощальной церемонии, посвященной уходу из клуба легендарного футболиста Карима Бензема.

«Карим со своими партнерами – Начо, Лукой Донч... Модричем», – сказал Перес, рассмеявшись.

Перес перепутал хорватского футболиста Луку Модрича со словенской звездой « » м, который до отъезда в НБА также выступал за «Реал».

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