Флорентино Перес оговорился, перепутав Луку Модрича с Лукой Дончичем
Президент «Реала» Флорентино Перес забавно оговорился во время прощальной церемонии, посвященной уходу из клуба легендарного футболиста Карима Бензема.
«Карим со своими партнерами – Начо, Лукой Донч... Модричем», – сказал Перес, рассмеявшись.
Перес перепутал хорватского футболиста Луку Модрича со словенской звездой «Далласа» Лукой Дончичем, который до отъезда в НБА также выступал за «Реал».
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