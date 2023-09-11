Лука Дончич, Кармело Энтони и Шэй Гилджес-Александер посетили вечеринку в честь чемпионата мира

Теги светская хроника Даллас Кармело Энтони НБА видео сборная Канады Оклахома-Сити Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

В воскресенье в Маниле завершился чемпионат мира-2023, победителем которого впервые в истории стала сборная Германии.

Позже в этот день в одном из клубов города прошла вечеринка, посвященная ЧМ. Ее посетили многие игроки, включая Луку Дончича и Шэя Гилджес-Александера с партнерами по канадской команде.

На вечеринку пришел и экс-игрок сборной США Кармело Энтони, который был одним из послов турнира.

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