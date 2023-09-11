В воскресенье в Маниле завершился чемпионат мира-2023, победителем которого впервые в истории стала сборная Германии.

Позже в этот день в одном из клубов города прошла вечеринка, посвященная ЧМ. Ее посетили многие игроки, включая и с партнерами по канадской команде.

На вечеринку пришел и экс-игрок сборной США Кармело Энтони, который был одним из послов турнира.

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА

Самые яркие моменты в истории ЧМ: тройной овертайм Новицки, упрямство Сколы и вечный рекорд Египта