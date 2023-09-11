Лука Дончич, Кармело Энтони и Шэй Гилджес-Александер посетили вечеринку в честь чемпионата мира
В воскресенье в Маниле завершился чемпионат мира-2023, победителем которого впервые в истории стала сборная Германии.
Позже в этот день в одном из клубов города прошла вечеринка, посвященная ЧМ. Ее посетили многие игроки, включая Луку Дончича и Шэя Гилджес-Александера с партнерами по канадской команде.
На вечеринку пришел и экс-игрок сборной США Кармело Энтони, который был одним из послов турнира.
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