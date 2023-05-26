Личный самолет Луки Дончича не смог приземлиться в Каунасе из-за загруженности аэропорта. Защитник планировал посетить «Финал четырех»

Теги Даллас Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Реал НБА Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич планировал посетить решающий матч «Финала четырех» в Каунасе между «Олимпиакосом» и «Реалом» (78:79).

Баскетболист не смог посмотреть игру из-за загруженности аэропорта города.

По информации Eurohoops, личному самолету Дончича не хватило места для парковки в аэропорту Каунаса из-за многочисленных чартерных рейсов, прибывших из Греции.

Сообщается, что около 5000 болельщиков «Олимпиакоса» вживую увидели полуфинальный матч против «Монако».

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2 комментария

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Дмитрий Авдеев
Бедняга
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jabbar
Лучше плакать в самолете, чем в мерседесе.
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