Личный самолет Луки Дончича не смог приземлиться в Каунасе из-за загруженности аэропорта. Защитник планировал посетить «Финал четырех»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич планировал посетить решающий матч «Финала четырех» в Каунасе между «Олимпиакосом» и «Реалом» (78:79).
Баскетболист не смог посмотреть игру из-за загруженности аэропорта города.
По информации Eurohoops, личному самолету Дончича не хватило места для парковки в аэропорту Каунаса из-за многочисленных чартерных рейсов, прибывших из Греции.
Сообщается, что около 5000 болельщиков «Олимпиакоса» вживую увидели полуфинальный матч против «Монако».
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