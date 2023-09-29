«Партизан» еще не завершил процесс подписания новых игроков

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«Партизан» еще не завершил процесс усиления состава.

Об этом рассказал президент сербского клуба Остоя Мияйлович.

«Мы еще не завершили нашу работу на рынке, мы подпишем одного игрока, возможно, двух, но это уже зависит от генерального менеджера Зорана Савича. Мы не собираемся забирать их любой ценой. Эти игроки должны соответствовать амбициям и системе, которую выстраивает Желько Обрадович, мы не должны вмешиваться в эту деятельность», – сказал Мияйлович.

Сербский клуб рассчитывает найти разыгрывающего и игрока передней линии.

В межсезонье «Партизан» подписал Пи Джей Дозьера, Фрэнка Камински, Матеуша Понитку и Огнена Ярамаза.

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