«Партизан» продал 16 124 сезонных абонемента на предстоящий розыгрыш Евролиги. Это 87% от вместимости стадиона

« » продал 16 124 абонемента на предстоящий сезон , информирует пресс-служба клуба.

Сообщается, что это стало новым рекордом Евролиги.

«Не знаю, сможет ли какая-либо европейская команда когда-либо побить этот рекорд. Спасибо болельщикам, они превзошли все наши ожидания», – сказал президент Остоя Мияйлович.

В честь возвращения белградской команды в Евролигу в прошлом году были распроданы 11 500 абонементов, заполнив тем самым почти две трети вместимости «Штарк Арены», рассчитанной на 18 500 мест. Рекордная явка на все домашние матчи нового сезона составит 87%.

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