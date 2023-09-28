«Партизан» продал 16 124 сезонных абонемента на предстоящий розыгрыш Евролиги. Это 87% от вместимости стадиона

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Адриатическая лига Остоя Мияйлович Баскетбол

«Партизан» продал 16 124 абонемента на предстоящий сезон Евролиги, информирует пресс-служба клуба.

Сообщается, что это стало новым рекордом Евролиги.

«Не знаю, сможет ли какая-либо европейская команда когда-либо побить этот рекорд. Спасибо болельщикам, они превзошли все наши ожидания», – сказал президент Остоя Мияйлович.

В честь возвращения белградской команды в Евролигу в прошлом году были распроданы 11 500 абонементов, заполнив тем самым почти две трети вместимости «Штарк Арены», рассчитанной на 18 500 мест. Рекордная явка на все домашние матчи нового сезона составит 87%.

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4 комментария

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Алексей Ильин
Поскорей бы Евролига, будет жарко
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vzi
Сербия - баскетбольная страна.
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Док Аксель
У сербов на домашней площадке всегда есть 6-й игрок в лице из темпераментных болельщиков.
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valerixxx27
Я так понимаю, мне купить белеты не светит...
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