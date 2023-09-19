Агент Мишко Разнатович о претензиях «Партизана» из-за ухода Мадара: «Во всем виноват их менеджмент»

Известный агент Мишко Разнатович прокомментировал конфликтную ситуацию с руководством « ».

«Партизан» летом объявил о прекращении сотрудничества с Разнатовичем и его агентством Beobasket. Сербский клуб недоволен тем, как прошел разрыв контракта защитника .

В «Партизане» считают, что процедура была осуществлена незаконно. После получения статуса свободного агента Мадар перешел в «Фенербахче», туркам не пришлось платить выкуп.

«Нападки со стороны «Партизана»? Это часть бизнеса. Я приведу вам пример. Когда Спанулис перешел в «Олимпиакос» из «Панатинаикоса», мне сказали: «Хилтон» – это твоя граница, дальше не лезь». И я последовал этому совету. Мне сказали, что фанаты клуба знают мое лицо, это опасно.

Другие агенты с этим не сталкиваются. В Сербии, когда вы привозите иностранца, а он играет плохо, все говорят, какой же он плохой игрок. Если я представляю этого игрока, они говорят: «Ха, Мишко привез плохого игрока». Наверное, это неотъемлемая часть моего успеха в бизнесе. Пусть будет так, это не проблема.

Я действительно не хочу много говорить на эту тему. Что бы я ни сказал, это нанесет «Партизану» больше вреда, чем что-либо еще. Случившееся является исключительно ошибкой их руководства, особенно генерального менеджера Зорана Савича. В интервью, которое неделю назад дал президент клуба Остоя Мияйлович – с ним у меня хорошие отношения – единственное, что было правдой, так это то, что меня зовут Мишко Разнатович. Все остальное – мимо. Мимо, потому что они предоставили ему неверную информацию.

Для меня все это не проблема. Обидно то, что у «Партизана» есть богатая история и до нынешнего руководства. Все агенты мира вместе взятые не сделали для «Партизана» и 10% того, что сделал я. Никола Пекович, Жоффре Ловернь, Лео Вестерманн – они никогда о них не слышали. Эти игроки оказались в клубе только благодаря мне», – заявил Разнатович.

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