«Партизан» выплатил около 4 млн евро налоговой задолженности

Белградский « » сегодня выплатил 437 600 000 динаров (3,7 млн евро) в счет погашения налоговой задолженности, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

По словам президента «Партизана» Остои Мияйловича, клуб приступил к окончательному погашению долга перед Налоговой администрацией, которое будет завершено в кратчайшие сроки.

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал