«Партизан» выплатил около 4 млн евро налоговой задолженности
Белградский «Партизан» сегодня выплатил 437 600 000 динаров (3,7 млн евро) в счет погашения налоговой задолженности, сообщает инсайдер Маттео Андреани.
По словам президента «Партизана» Остои Мияйловича, клуб приступил к окончательному погашению долга перед Налоговой администрацией, которое будет завершено в кратчайшие сроки.
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