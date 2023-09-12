«Партизан» выплатил около 4 млн евро налоговой задолженности

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Адриатическая лига Остоя Мияйлович Баскетбол

Белградский «Партизан» сегодня выплатил 437 600 000 динаров (3,7 млн евро) в счет погашения налоговой задолженности, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

По словам президента «Партизана» Остои Мияйловича, клуб приступил к окончательному погашению долга перед Налоговой администрацией, которое будет завершено в кратчайшие сроки.

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал

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