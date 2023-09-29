Дарвин Хэм: «Новый состав поможет разгрузить Леброна»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что в клубе после продуктивного межсезонья рассчитывают снизить нагрузку с лидера команды Леброна Джеймса.

Джеймс, которому в декабре исполнится 39 лет, в прошлом сезоне проводил на площадке в среднем 35,5 минуты за игру.

«Брон позаботился о том, чтобы быть в хорошем состоянии. Но и мы собрали такую команду, такой состав, что ребята смогут с самого начала взять на себя большую нагрузку», – заявил Хэм.

За последние 5 сезонов Джеймс пропустил 111 матчей из-за травм, хотя по итогам первых 15 лет в лиге он пропустил всего 71 встречу.

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1 комментарий

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leon01
« мы собрали такую команду, такой состав, что ….. Джеймс нам не особо то и нужен «
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