В «Лейкерс» верят, что смогут раскрыть потенциал Кристиана Вуда

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Кристиан Вуд Дарвин Хэм Баскетбол

В «Лейкерс» верят, что смогут раскрыть потенциал «большого» Кристиана Вуда.

В НБА у Вуда плохая репутация из-за подхода к работе и проблем с мотивацией, баскетболист сменил уже семь команд.

«Сможет ли структура «Лейкерс» с Дарвином Хэмом и Леброном Джеймсом во главе изменить Вуда так, чтобы он сконцентрировался на победах и избавился от вредных привычек? Кристиан играл уже за семь разных команд, но в «Лейкерс» верят, что восьмая попытка вполне может сработать», – информирует инсайдер LA Times Дэн Войке.

Вуд провел минувший сезон за «Даллас», набирая 16,6 очка, 7,3 подбора, 1,8 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру. На данный момент он имеет статус свободного агента.

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3 комментария

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А если не смогут, то по традиции можно будет на него всех собак и скинуть. Не имей 100 друзей, а имей 1 громоотвод.))
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тоже самое можно сказать и про Маями, где ему точно могут дать большую роль и минуты
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А предыдущие 7 команд не верили?
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