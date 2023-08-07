В «Лейкерс» верят, что смогут раскрыть потенциал Кристиана Вуда

В « » верят, что смогут раскрыть потенциал «большого» .

В НБА у Вуда плохая репутация из-за подхода к работе и проблем с мотивацией, баскетболист сменил уже семь команд.

«Сможет ли структура «Лейкерс» с и во главе изменить Вуда так, чтобы он сконцентрировался на победах и избавился от вредных привычек? Кристиан играл уже за семь разных команд, но в «Лейкерс» верят, что восьмая попытка вполне может сработать», – информирует инсайдер LA Times Дэн Войке.

Вуд провел минувший сезон за «Даллас», набирая 16,6 очка, 7,3 подбора, 1,8 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру. На данный момент он имеет статус свободного агента.

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