Дарвин Хэм о Леброне Джеймсе: «Мой самый ценный актив в портфеле останется нетронутым»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм отреагировал на заявление Леброна Джеймса о том, что он продолжит карьеру.

«Мой самый ценный актив в портфеле останется нетронутым», – заявил тренер.

После поражения «Лейкерс» от «Денвера» в финале конференции Джеймс намекнул о возможном завершении карьеры этим летом. В среду во время церемонии вручения спортивных наград ESPY 38-летний Леброн заявил, что «закончит карьеру, когда не сможет выкладываться на паркете на все сто процентов, и этот день не сегодня».

В НБА говорят о расширении: Леброн хочет команду в Вегасе, букмекеры верят в Сиэтл. А среди вариантов есть даже Париж!

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