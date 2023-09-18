Главный тренер « » высоко оценил уровень форварда команды .

«Леброн – величайший игрок всех времен», – произнес Хэм.

Хэм сказал об этом во время посещения футбольного матча, когда находился на трибуне в толпе болельщиков.

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