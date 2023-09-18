Дарвин Хэм: «Леброн – величайший игрок»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм высоко оценил уровень форварда команды Леброна Джеймса.

«Леброн – величайший игрок всех времен», – произнес Хэм.

Хэм сказал об этом во время посещения футбольного матча, когда находился на трибуне в толпе болельщиков.

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1 комментарий

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Ужратый Гусениц
Главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун высоко оценил уровень центрового команды Николы Йокича.

Никола – величайший игрок всех времен», – произнес Мэлоун.

Мэлуон сказал об этом во время посещения ипподрома , когда распивал пиво толпе болельщиков.

А серьезно, у Хэма в контракте пункт есть, где он должен постоянно хвалить Леброна
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