Защитнику сборной США и «Миннесоты» задали провокационный вопрос во время ЧМ-2023.

Об этом рассказал журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Европейский репортер совершенно неуместно спросил у Эдвардса, кого из своих товарищей по команде он предпочел бы обменять: или . Сначала Эдвардс просто не обратил внимания на нелепый вопрос. Потом, когда он перестал отвечать на существенные вопросы, Энтони сделал паузу, повернулся к проявившему неуважение представителю СМИ и решительно заявил: «Никого из них, приятель. Мне нравятся все мои товарищи по команде. Я люблю их. Они мои братья. Я бы не обменял ни одного из них», – рассказал Фишер.

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