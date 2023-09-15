«Никого из них». Энтони Эдвардс ответил на вопрос, кого обменял бы из пары Таунс – Гобер

Теги Миннесота сборная США НБА Руди Гобер Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Защитнику сборной США и «Миннесоты» Энтони Эдвардсу задали провокационный вопрос во время ЧМ-2023.

Об этом рассказал журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Европейский репортер совершенно неуместно спросил у Эдвардса, кого из своих товарищей по команде он предпочел бы обменять: Таунса или Руди Гобера. Сначала Эдвардс просто не обратил внимания на нелепый вопрос. Потом, когда он перестал отвечать на существенные вопросы, Энтони сделал паузу, повернулся к проявившему неуважение представителю СМИ и решительно заявил: «Никого из них, приятель. Мне нравятся все мои товарищи по команде. Я люблю их. Они мои братья. Я бы не обменял ни одного из них», – рассказал Фишер.

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4 комментария

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<~Inter~>
думаю он бы обоих обменял
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Van
- Мистер Эдвардс, Балтика 9 или Охота Крепкое?
- Никого из них, приятель.
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pulyalke
у него еще будет шанс на гайки, но теперь у него по факту полтора элитных больших - леброн позавидовал бы такому на каждом этапе карьеры
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Донован хозяин НБА
Ответ <~Inter~>
думаю он бы обоих обменял
Он бы себя поменял в нормальную команду
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