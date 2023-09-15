«Никого из них». Энтони Эдвардс ответил на вопрос, кого обменял бы из пары Таунс – Гобер
Защитнику сборной США и «Миннесоты» Энтони Эдвардсу задали провокационный вопрос во время ЧМ-2023.
Об этом рассказал журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.
«Европейский репортер совершенно неуместно спросил у Эдвардса, кого из своих товарищей по команде он предпочел бы обменять: Таунса или Руди Гобера. Сначала Эдвардс просто не обратил внимания на нелепый вопрос. Потом, когда он перестал отвечать на существенные вопросы, Энтони сделал паузу, повернулся к проявившему неуважение представителю СМИ и решительно заявил: «Никого из них, приятель. Мне нравятся все мои товарищи по команде. Я люблю их. Они мои братья. Я бы не обменял ни одного из них», – рассказал Фишер.
«В детстве я надирал ему задницу, но те времена уже прошли». Братья Вагнеры – пример расчетливой немецкой семейственности
А вы видели растяжку Вембаньямы? Это же йог из «Уличного бойца»
- Никого из них, приятель.