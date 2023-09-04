Центровой Доминиканской Республики и «Миннесоты» считает, что многие болельщики не имеют должного представления, на каком уровне находятся зарубежные игроки.

«Мы играем с лучшими в мире. Я вижу болельщиков НБА – они просто не знают игроков, поэтому думают, что здесь одни сантехники и инженеры. Это лучшие игроки всего мира, играющие в одном здании, на одном турнире.

Вы можете не знать их имен, но я гарантирую: многие из них, если выйдут на площадку с кем угодно, смогут справиться со своей работой. Игра стала международной. Некоторые из лучших игроков, выступающих сейчас в НБА, – иностранцы. Очевидно, что мир больше, чем просто Америка», – сказал Таунс.

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