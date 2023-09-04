Карл Энтони-Таунс о ЧМ-2023: «Фанаты НБА никого не знают и думают, что мы играем против сантехников и инженеров. Мир больше, чем просто Америка»
Центровой Доминиканской Республики и «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс считает, что многие болельщики НБА не имеют должного представления, на каком уровне находятся зарубежные игроки.
«Мы играем с лучшими в мире. Я вижу болельщиков НБА – они просто не знают игроков, поэтому думают, что здесь одни сантехники и инженеры. Это лучшие игроки всего мира, играющие в одном здании, на одном турнире.
Вы можете не знать их имен, но я гарантирую: многие из них, если выйдут на площадку с кем угодно, смогут справиться со своей работой. Игра стала международной. Некоторые из лучших игроков, выступающих сейчас в НБА, – иностранцы. Очевидно, что мир больше, чем просто Америка», – сказал Таунс.
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