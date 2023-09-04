Карл Энтони-Таунс о ЧМ-2023: «Фанаты НБА никого не знают и думают, что мы играем против сантехников и инженеров. Мир больше, чем просто Америка»

Теги сборная США НБА сборная Доминиканской республики Карл-Энтони Таунс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой Доминиканской Республики и «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс считает, что многие болельщики НБА не имеют должного представления, на каком уровне находятся зарубежные игроки.

«Мы играем с лучшими в мире. Я вижу болельщиков НБА – они просто не знают игроков, поэтому думают, что здесь одни сантехники и инженеры. Это лучшие игроки всего мира, играющие в одном здании, на одном турнире.

Вы можете не знать их имен, но я гарантирую: многие из них, если выйдут на площадку с кем угодно, смогут справиться со своей работой. Игра стала международной. Некоторые из лучших игроков, выступающих сейчас в НБА, – иностранцы. Очевидно, что мир больше, чем просто Америка», – сказал Таунс.

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9 комментариев

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Chris "Birdman" Andersen
Щас тебе Дрейк дреймонд Фрай и прочая шушера все пояснит как до этого пояснила Лайлсу))
+33
-5
+28
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msdchko
Ответ Maturmalai
Это в НБА ты играешь с лучшими в мире. В ФИБА - не совсем.
Возможно и хуже исполнители в ФИБА, но тренеры в разы сильнее чем в НБА, что и доказал последний матч
+11
-4
+7
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zjwjx8zk6y
Неожиданно адекватная мысль от Таунса
+11
-6
+5
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Никола Тесла
Сейчас ему полную панамку напихают
+3
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0
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sanya_xl
Лучшие иностранцы попадают в НБА, да сам Таунс формально иностранец, чего уж там говорить)
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Ivan85
Ответ msdchko
Возможно и хуже исполнители в ФИБА, но тренеры в разы сильнее чем в НБА, что и доказал последний матч
так речь о игроках, а они на космические годы по прежнему опережают европейских беляшей
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C4clutch
Ответ msdchko
Возможно и хуже исполнители в ФИБА, но тренеры в разы сильнее чем в НБА, что и доказал последний матч
В Евролиге короче сезон в 2.5 раза, поэтому команды более сконцентрированы на качественном баскетболе и максимальной самоотдаче. В НБА регулярный чемпионат больше шоу, чем соревнование. Но в плейофф совсем другой уровень, не снившейся Евролиге.
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