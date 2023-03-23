Хосе Альварадо пропустит еще как минимум 2 недели из-за травмы голени

Разыгрывающий «Нового Орлеана» продолжает восстанавливаться после стрессовой реакции в правой голени. Следующее обследование состоится через 2-3 недели.

Альварадо пропустил последние 10 матчей команды и, скорее всего, не успеет вернуться до окончания регулярного чемпионата.

24-летний Альварадо в нынешнем сезоне набирает за «Пеликанс» 9,0 очка, 2,3 подбора, 3,0 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

Уникальный стиль защиты у этого парня из НБА: прячется, чтобы украсть мяч. Заслужил прозвище GTA!