«Как и твоя мама, обезьяна». Джеймс Наннэлли столкнулся с расизмом в сети

Легкий форвард « » столкнулся с расизмом в соцсети, но сохранил самообладание.

Наннэлли репостнул видео с фанатами «Партизана» и подписал: «Единственные в своем роде».

Юзер с ником ZvezdašDoKoske написал: «Как и твоя мама, обезьяна».

«Ого, открытый расизм в Интернете... Шокирует... Про обезьяну уже слишком старая фраза. По крайней мере, придумай что-нибудь новое. Может, по мороженому? Или тебя обнять?» – написал Наннэлли в ответ.

Юзер удалил свое первое сообщение и ответил четырьмя эмодзи черных сердец на слова баскетболиста.

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