«Как и твоя мама, обезьяна». Джеймс Наннэлли столкнулся с расизмом в сети
Легкий форвард «Партизана» Джеймс Наннэлли столкнулся с расизмом в соцсети, но сохранил самообладание.
Наннэлли репостнул видео с фанатами «Партизана» и подписал: «Единственные в своем роде».
Юзер с ником ZvezdašDoKoske написал: «Как и твоя мама, обезьяна».
«Ого, открытый расизм в Интернете... Шокирует... Про обезьяну уже слишком старая фраза. По крайней мере, придумай что-нибудь новое. Может, по мороженому? Или тебя обнять?» – написал Наннэлли в ответ.
Юзер удалил свое первое сообщение и ответил четырьмя эмодзи черных сердец на слова баскетболиста.
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Лучи уважения и поддержки Джеймсу ♥️