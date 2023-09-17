«Как и твоя мама, обезьяна». Джеймс Наннэлли столкнулся с расизмом в сети

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан болельщики Джеймс Наннэлли Баскетбол

Легкий форвард «Партизана» Джеймс Наннэлли столкнулся с расизмом в соцсети, но сохранил самообладание.

Наннэлли репостнул видео с фанатами «Партизана» и подписал: «Единственные в своем роде».

Юзер с ником ZvezdašDoKoske написал: «Как и твоя мама, обезьяна».

«Ого, открытый расизм в Интернете... Шокирует... Про обезьяну уже слишком старая фраза. По крайней мере, придумай что-нибудь новое. Может, по мороженому? Или тебя обнять?» – написал Наннэлли в ответ.

Юзер удалил свое первое сообщение и ответил четырьмя эмодзи черных сердец на слова баскетболиста.

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4 комментария

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Abdulla
Красава, мужик! Достойный ответ подонку.
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everyday4768
А чет все местные расисты притихли? Где же ваши обычные «шутки»?
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Дмитрий Куркаев
Блин, история слишком волшебная, чтобы быть правдой 🔥
Лучи уважения и поддержки Джеймсу ♥️
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devran sadik
Молодец Джеймс! Лучший ответ - по взрослому, по человечески развернул ситуацию
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