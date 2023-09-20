Суперкубок Адриатической лиги. Финал. «Партизан» – «Студентски Центар», «Будучность» и «Игокеа» определят обладателя бронзы

Сегодня пройдут решающие матчи Суперкубка Адриатической лиги.

Сербский «Партизан» встретится с черногорским «Студентски Центар» в финале, «Будучность» и «Игокеа» поборются за бронзу.

Суперкубок Адриатической лиги

Подгорице, Черногория

За 3-е место



Будучность Черногория – Игокеа Босния и Герцеговин

20 сентября. 19:00

Финал

Партизан Сербия – Студентски Центар Черногория

20 сентября. 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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