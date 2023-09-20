Суперкубок Адриатической лиги. Финал. «Партизан» – «Студентски Центар», «Будучность» и «Игокеа» определят обладателя бронзы
Сегодня пройдут решающие матчи Суперкубка Адриатической лиги.
Сербский «Партизан» встретится с черногорским «Студентски Центар» в финале, «Будучность» и «Игокеа» поборются за бронзу.
Суперкубок Адриатической лиги
Подгорице, Черногория
За 3-е место
Будучность Черногория – Игокеа Босния и Герцеговин
20 сентября. 19:00
Финал
Партизан Сербия – Студентски Центар Черногория
20 сентября. 22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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