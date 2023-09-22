Сергей Кущенко: «У Лиги ВТБ хорошие отношения с сербскими и турецкими клубами»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о зарубежных участниках Суперкубка-2023.

«Партизан» уже у нас был, а у « » свой турнир в эти же даты. «Партизан» не смог приехать на , к сожалению. Хотя была идея помимо « » пригласить и « ». По поводу увеличения наших клубов, это, конечно, проба для молодых клубов, которые недавно зашли в Лигу. В пример можно взять МБА – они впервые в истории сыграли с клубом Евролиги. Когда закончилась первая четверть и МБА выигрывали, мне написал их генеральный директор и попросил закончить игру по итогам первой четверти.

Поэтому работа хорошая проделана, у нас хорошие отношения с сербскими и турецкими клубами. Будем стараться продолжать и, возможно, формат следующего Суперкубка изменится.

Баскетбол хорошего качества будет в Москве на протяжении четырех дней», – заявил Кущенко.

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