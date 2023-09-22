«Я пытался понять, почему эти люди проводят тренировки по утрам?» Желимир Обрадович рассказал, что перенял у специалистов из НБА

Теги Turkish Airlines EuroLeague Желимир Обрадович Партизан НБА Адриатическая лига Баскетбол

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович рассказал, как ему помог опыт работы со специалистами НБА.

«С момента возвращения из Детройта, а это был 2012 год, я пытался понять, почему эти люди проводят тренировки по утрам? Конечно, это идеальная система. Командная тренировка проходит с 11 утра до часа дня.

У них невероятное количество тренеров. Над броском или в зале парни работают со специалистами индивидуально. После этого я стал работать так же. Я провожу одну тренировку, и игрокам это нравится.

Даже нам это нравится. Это такие простые вещи, если задуматься и принять их. А когда-то они были невозможны», – сказал Обрадович.

«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США

У «Времени побеждать» космические рейтинги для спортивного сериала. Но HBO все равно закрыла его после второго сезона

25 лет назад сборная России взяла серебро ЧМ. Где сейчас герои нашего детства

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий