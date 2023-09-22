«Я пытался понять, почему эти люди проводят тренировки по утрам?» Желимир Обрадович рассказал, что перенял у специалистов из НБА

Главный тренер « » Желько Обрадович рассказал, как ему помог опыт работы со специалистами .

«С момента возвращения из Детройта, а это был 2012 год, я пытался понять, почему эти люди проводят тренировки по утрам? Конечно, это идеальная система. Командная тренировка проходит с 11 утра до часа дня.

У них невероятное количество тренеров. Над броском или в зале парни работают со специалистами индивидуально. После этого я стал работать так же. Я провожу одну тренировку, и игрокам это нравится.

Даже нам это нравится. Это такие простые вещи, если задуматься и принять их. А когда-то они были невозможны», – сказал Обрадович.

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