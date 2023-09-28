ACB. «Ховентуд» примет «Гранаду», «Жирона» – «Гран-Канарию»

Теги результаты Ховентуд Гран-Канария чемпионат Испании Жирона Гранада Баскетбол

В четверг, 28 сентября, состоятся очередные матчи нового сезона испанской лиги ACB. 

В рамках регулярного чемпионата «Ховентуд» примет «Гранаду», «Жирона» – «Гран-Канарию».

АСВ

Регулярный чемпионат

Ховентуд – Гранада
Дата проведения
28 сентября, 21.00
Онлайн матча

Жирона – Гран-Канария
Дата проведения
28 сентября, 21.30, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Онлайн матча

Положение команд: Мурсия – 2-0, Обрадойро – 1-0, Жирона – 1-0, Барселона – 1-0, Реал – 1-0, Гран-Канария – 1-0,  Бильбао – 1-0, Сарагоса – 1-1, Уникаха – 1-1, Баскония – 1-1, Валенсия – 1-1, Ховентуд – 0-1, Бреоган – 0-1, Манреса – 0-1, Андорра – 0-1, Паленсия – 0-1, Гранада – 0-1, Тенерифе – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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