ACB. «Ховентуд» примет «Гранаду», «Жирона» – «Гран-Канарию»
В четверг, 28 сентября, состоятся очередные матчи нового сезона испанской лиги ACB.
В рамках регулярного чемпионата «Ховентуд» примет «Гранаду», «Жирона» – «Гран-Канарию».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 сентября, 21.00
- Дата проведения
- 28 сентября, 21.30, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Положение команд: Мурсия – 2-0, Обрадойро – 1-0, Жирона – 1-0, Барселона – 1-0, Реал – 1-0, Гран-Канария – 1-0, Бильбао – 1-0, Сарагоса – 1-1, Уникаха – 1-1, Баскония – 1-1, Валенсия – 1-1, Ховентуд – 0-1, Бреоган – 0-1, Манреса – 0-1, Андорра – 0-1, Паленсия – 0-1, Гранада – 0-1, Тенерифе – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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