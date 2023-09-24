ACB. «Реал» играет с «Сарагосой», «Барселона» примет «Ховентуд» и другие матчи
В воскресенье, 24 сентября, продолжается новый сезон испанской лиги ACB.
В рамках регулярного чемпионата «Реал» играет с «Сарагосой», «Барселона» примет «Ховентуд».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 сентября, 13.30, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 24 сентября, 14.00, «Гран-Канария Арена»
- Дата проведения
- 24 сентября, 18.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 24 сентября, 18.00, «Бильбао Арена»
- Дата проведения
- 24 сентября, 19.30
Положение команд: Мурсия – 1-0, Обрадойро – 1-0, Жирона – 1-0, Уникаха – 1-0, Барселона – 0-0, Баскония – 0-0, Реал – 0-0, Гран-Канария – 0-0, Ховентуд – 0-0, Бильбао – 0-0, Бреоган – 0-0, Сарагоса – 0-0, Манреса – 0-0, Андорра – 0-0, Паленсия – 0-1, Гранада – 0-1, Тенерифе – 0-1, Валенсия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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