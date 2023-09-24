ACB. «Реал» играет с «Сарагосой», «Барселона» примет «Ховентуд» и другие матчи

Теги результаты Ховентуд Баскония Барселона Гран-Канария Реал чемпионат Испании Бильбао Бреоган Манреса Сарагоса Андорра Баскетбол

В воскресенье, 24 сентября, продолжается новый сезон испанской лиги ACB. 

В рамках регулярного чемпионата «Реал» играет с «Сарагосой», «Барселона» примет «Ховентуд».

АСВ

Регулярный чемпионат

Реал – Сарагоса 61:31 (3 четверть)
Дата проведения
24 сентября, 13.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Гран-Канария – Манреса 25:33 (2 четверть)
Дата проведения
24 сентября, 14.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Бреоган – Баскония
Дата проведения
24 сентября, 18.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча

Бильбао – Андорра
Дата проведения
24 сентября, 18.00, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Барселона – Ховентуд
Дата проведения
24 сентября, 19.30
Онлайн матча

Положение команд: Мурсия – 1-0, Обрадойро – 1-0, Жирона – 1-0, Уникаха – 1-0, Барселона – 0-0, Баскония – 0-0, Реал – 0-0, Гран-Канария – 0-0, Ховентуд – 0-0, Бильбао – 0-0, Бреоган – 0-0, Сарагоса – 0-0, Манреса – 0-0, Андорра – 0-0, Паленсия – 0-1, Гранада – 0-1, Тенерифе – 0-1, Валенсия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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