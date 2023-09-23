ACB. «Валенсия» – «Жирона», «Уникаха» встретится с «Тенерифе» и другие матчи

В субботу, 23 сентября, стартует новый сезон испанской лиги ACB.

В рамках регулярного чемпионата «Валенсия» сыграет с «Жироной», « » встретится с « ».

АСВ

Регулярный чемпионат

Гранада – Мурсия Дата проведения 23 сентября, 19.00, «Palacio Municipal de Deportes de Granada» Онлайн матча

Обрадойро – Паленсия Дата проведения 23 сентября, 21.45, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 0-0, Баскония – 0-0, Реал – 0-0, Уникаха – 0-0, Тенерифе – 0-0, Гран-Канария – 0-0, Ховентуд – 0-0, – 0-0, – 0-0, Бильбао – 0-0, Обрадойро – 0-0, Бреоган – 0-0, Сарагоса – 0-0, – 0-0, Манреса – 0-0, Андорра – 0-0, Гранада – 0-0, Паленсия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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