ACB. «Валенсия» – «Жирона», «Уникаха» встретится с «Тенерифе» и другие матчи

Теги результаты Уникаха чемпионат Испании Жирона Валенсия Гранада Мурсия Обрадойро Тенерифе Паленсия Баскетбол

В субботу, 23 сентября, стартует новый сезон испанской лиги ACB. 

В рамках регулярного чемпионата «Валенсия» сыграет с «Жироной», «Уникаха» встретится с «Тенерифе».

АСВ

Регулярный чемпионат

Гранада – Мурсия
Дата проведения
23 сентября, 19.00, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Онлайн матча

Валенсия – Жирона
Дата проведения
23 сентября, 19.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Уникаха – Тенерифе
Дата проведения
23 сентября, 21.45, «Паласио де Депортес де Малага»
Онлайн матча

Обрадойро – Паленсия
Дата проведения
23 сентября, 21.45, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 0-0, Баскония – 0-0, Реал – 0-0, Уникаха – 0-0, Тенерифе – 0-0, Гран-Канария – 0-0, Ховентуд – 0-0, Валенсия – 0-0, Мурсия – 0-0, Бильбао – 0-0, Обрадойро – 0-0, Бреоган – 0-0, Сарагоса – 0-0, Жирона – 0-0, Манреса – 0-0, Андорра – 0-0, Гранада – 0-0, Паленсия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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