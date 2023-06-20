ACB. Плей-офф. Финал. «Реал» примет «Барселону» в 3-м матче серии
Во вторник, 20 июня, в третьем матче финальной серии плей-офф испанской лиги АСВ «Реал» дома сыграет с «Барселоной».
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 20 июня, 22.00
«Барселона» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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