ACB. Плей-офф. Финал. «Реал» примет «Барселону» в 3-м матче серии

Теги результаты Барселона Реал чемпионат Испании Баскетбол

Во вторник, 20 июня, в третьем матче финальной серии плей-офф испанской лиги АСВ «Реал» дома сыграет с «Барселоной».

АСВ

Плей-офф 

Финал (до трех побед)

Третий матч

Реал – Барселона
Дата проведения
20 июня, 22.00
Онлайн матча

«Барселона» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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