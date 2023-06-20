ACB. Плей-офф. Финал. «Реал» примет «Барселону» в 3-м матче серии

Во вторник, 20 июня, в третьем матче финальной серии плей-офф испанской лиги АСВ « » дома сыграет с «Барселоной».

АСВ

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Третий матч

« » ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била