ACB. «Мурсия» сыграет с «Басконией», «Тенерифе» против «Валенсии»

В среду, 27 сентября, пройдут очередные матчи нового сезона испанской лиги ACB.

В рамках регулярного чемпионата «Мурсия» сыграет с «Басконией», «Тенерифе» встретится с «Валенсией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Мурсия – Баскония Дата проведения 27 сентября, 21.30, «Palacio Municipal De Deportes» Онлайн матча

Тенерифе – Валенсия Дата проведения 27 сентября, 22.00, «Pabellon Insular Santiago Martin» Онлайн матча

Положение команд: – 1-0, Обрадойро – 1-0, Жирона – 1-0, – 1-0, Барселона – 1-0, – 1-0, Реал – 1-0, Гран-Канария – 1-0, Бильбао – 1-0, Ховентуд – 0-1, Бреоган – 0-1, – 0-1, Манреса – 0-1, Андорра – 0-1, Паленсия – 0-1, Гранада – 0-1, Тенерифе – 0-1, – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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