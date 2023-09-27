ACB. «Мурсия» сыграет с «Басконией», «Тенерифе» против «Валенсии»

Теги результаты Баскония Уникаха чемпионат Испании Валенсия Мурсия Сарагоса Тенерифе Баскетбол

В среду, 27 сентября, пройдут очередные матчи нового сезона испанской лиги ACB. 

В рамках регулярного чемпионата «Мурсия» сыграет с «Басконией», «Тенерифе» встретится с «Валенсией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Сарагоса – Уникаха
Дата проведения
27 сентября, 21.00
Онлайн матча

Мурсия – Баскония
Дата проведения
27 сентября, 21.30, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча

Тенерифе – Валенсия
Дата проведения
27 сентября, 22.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
Онлайн матча

Положение команд: Мурсия – 1-0, Обрадойро – 1-0, Жирона – 1-0, Уникаха – 1-0, Барселона – 1-0, Баскония – 1-0, Реал – 1-0, Гран-Канария – 1-0,  Бильбао – 1-0, Ховентуд – 0-1, Бреоган – 0-1, Сарагоса – 0-1, Манреса – 0-1, Андорра – 0-1, Паленсия – 0-1, Гранада – 0-1, Тенерифе – 0-1, Валенсия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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