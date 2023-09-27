ACB. «Мурсия» сыграет с «Басконией», «Тенерифе» против «Валенсии»
В среду, 27 сентября, пройдут очередные матчи нового сезона испанской лиги ACB.
В рамках регулярного чемпионата «Мурсия» сыграет с «Басконией», «Тенерифе» встретится с «Валенсией».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.00
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.30, «Palacio Municipal De Deportes»
- Дата проведения
- 27 сентября, 22.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
Положение команд: Мурсия – 1-0, Обрадойро – 1-0, Жирона – 1-0, Уникаха – 1-0, Барселона – 1-0, Баскония – 1-0, Реал – 1-0, Гран-Канария – 1-0, Бильбао – 1-0, Ховентуд – 0-1, Бреоган – 0-1, Сарагоса – 0-1, Манреса – 0-1, Андорра – 0-1, Паленсия – 0-1, Гранада – 0-1, Тенерифе – 0-1, Валенсия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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