Главный тренер « » рассказал о важности для команды центрового .

По словам Керра, он не хочет переводить Луни на скамейку запасных после появления в команде , который претендует на место в стартовой пятерке.

«В начале своей карьеры Лун, когда он только начал оказывать влияние, он был тем человеком, которого можно было использовать в любом качестве. Можно было выпускать его в старте или применять наш метод, когда игрок выходит на шесть минут в начале каждой половины, а все остальное время сидит на скамейке. Его можно было выпускать со скамейки запасных, хотя он был лучшим центровым в команде. Прелесть Луни отчасти еще и в том, что он победитель и умеет подстраиваться. Он играет на команду.

Но я не собираюсь продолжать пользоваться этими его качествами. Он стал одним из лучших подбирающих игроков НБА на чужом щите. Он важен для нас в раздевалке и на площадке. Он один из наиболее влиятельных игроков в нашей команде. Так что я ни в коем случае не могу просто взять и сказать: «Хорошо, мы уберем Луна на скамейку запасных, ведь он у нас такой понимающий». Он один из наших лучших игроков. Он нужен нам на площадке. И он будет играть очень много», – заявил Керр.

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