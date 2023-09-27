Стив Керр: «Кевон Луни – один из лучших игроков «Голден Стэйт». Он нужен нам на площадке»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Стив Керр Кевон Луни Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр рассказал о важности для команды центрового Кевона Луни.

По словам Керра, он не хочет переводить Луни на скамейку запасных после появления в команде Криса Пола, который претендует на место в стартовой пятерке.

«В начале своей карьеры Лун, когда он только начал оказывать влияние, он был тем человеком, которого можно было использовать в любом качестве. Можно было выпускать его в старте или применять наш метод, когда игрок выходит на шесть минут в начале каждой половины, а все остальное время сидит на скамейке. Его можно было выпускать со скамейки запасных, хотя он был лучшим центровым в команде. Прелесть Луни отчасти еще и в том, что он победитель и умеет подстраиваться. Он играет на команду.

Но я не собираюсь продолжать пользоваться этими его качествами. Он стал одним из лучших подбирающих игроков НБА на чужом щите. Он важен для нас в раздевалке и на площадке. Он один из наиболее влиятельных игроков в нашей команде. Так что я ни в коем случае не могу просто взять и сказать: «Хорошо, мы уберем Луна на скамейку запасных, ведь он у нас такой понимающий». Он один из наших лучших игроков. Он нужен нам на площадке. И он будет играть очень много», – заявил Керр.

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3 комментария

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Toainika
Слава богу хоть у кого-то в организации хватило ума/яиц сказать это в слух.
Вся пиар-компания последних месяцев по продвижению CP3 в старт уже порядком надоела
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Savelyev10211
Да еще и на таком контракте лояльном, что уж не похвалить)
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Tim Timson
Ответ Toainika
Слава богу хоть у кого-то в организации хватило ума/яиц сказать это в слух. Вся пиар-компания последних месяцев по продвижению CP3 в старт уже порядком надоела
это все равно не ответ, будет ли Пол в старте)..
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